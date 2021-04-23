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Сергунина: Столичные экспортеры теперь могут подавать заявки на субсидии и грант через mos.ru

09:03
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Это упростит процедуру

На портале mos.ru появилась функция подачи онлайн-заявок на получение субсидий и гранта для экспортеров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, на портале можно дистанционно отправить пакет документов и при необходимости скорректировать его.

Подать заявку можно в разделе "Организация бизнеса". Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью электронной подписи. Далее необходимо выбрать, на какой вид поддержки экспортеров организация претендует. Всего доступно шесть вариантов - пять субсидий и один грант.

Ранее экспортеры подавали заявки на получение субсидий и гранта только в бумажном виде. Онлайн-формат упростил данную процедуру.

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