Сериалы и подкасты: эксперты дали советы по изучению английского

Главное - не бояться ошибок и не стесняться акцента
Специалисты сервисов "СберУслуги" и "Работа.ру" дали россиянам несколько советов относительно того, как продуктивно учить английский язык, пишет РИА "Новости".
"Развлекайтесь по-английски. Фильмы, сериалы, подкасты, онлайн-спектакли, несложные книги и статьи на английском - все это сейчас доступно каждому", - отметили эксперты.
Они добавили, что при возникновении сложностей на начальном этапе стоит воспользоваться субтитрами.
Кроме того, говорят специалисты, имеет смысл при поиске в интернете перейти на англоязычные источники. Также можно пробовать использовать английский при ведении заметок в телефоне.
Язык, продолжают эксперты, стоит учить с единомышленниками, особенно важен профессиональный наставник - репетитор или ведущий специальных курсов. Не стоит при этом стесняться акцента или бояться ошибок.
"Английский - емкий, лаконичный и достаточно простой язык", - заметили профессионалы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram