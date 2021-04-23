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Сериалы и подкасты: эксперты дали советы по изучению английского

09:15
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Главное - не бояться ошибок и не стесняться акцента

Специалисты сервисов "СберУслуги" и "Работа.ру" дали россиянам несколько советов относительно того, как продуктивно учить английский язык, пишет РИА "Новости".
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"Развлекайтесь по-английски. Фильмы, сериалы, подкасты, онлайн-спектакли, несложные книги и статьи на английском - все это сейчас доступно каждому", - отметили эксперты.

Они добавили, что при возникновении сложностей на начальном этапе стоит воспользоваться субтитрами.

Кроме того, говорят специалисты, имеет смысл при поиске в интернете перейти на англоязычные источники. Также можно пробовать использовать английский при ведении заметок в телефоне.

Язык, продолжают эксперты, стоит учить с единомышленниками, особенно важен профессиональный наставник - репетитор или ведущий специальных курсов. Не стоит при этом стесняться акцента или бояться ошибок.

"Английский - емкий, лаконичный и достаточно простой язык", - заметили профессионалы.

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