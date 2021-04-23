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Офис Зеленского отреагировал на приглашение посетить Москву

09:10
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Накануне Владимир Путин заявил, что готов принять президента Украины в Москве

В офисе Владимира Зеленского заверили, что президент Украины "обязательно ответит" на приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для обсуждения двусторонних отношений.

Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения
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"Реакция главы государства обязательно будет", - заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель агентству "Укринформ".

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что может в любое время принять в Москве Владимира Зеленского, если президент Украины готов к восстановлению нормальных отношений между нашими странами.

Так глава российского государства ответил на недавнее заявление украинского лидера, предложившего встречу в Донбассе. Президент России в связи с этим напомнил, что проблемы, существующие на востоке Украины, Киев должен решать с провозглашёнными республиками, а для обсуждения двусторонней повестки дня наша страна открыта.

Своё заявление Владимир Путин сделал во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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