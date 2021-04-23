Подсчитано число ДТП с участием автомобилей каршеринга

С начала года погибли 8 человек

Как сообщили в пятницу в пресс-центре МВД, с начала года в России произошло 153 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга.

"Погибли восемь и получили ранения 199 человек", - приводит сообщение МВД ТАСС.

В ведомстве добавили, что не располагают информацией о возможном ужесточении проверок пользователей прокатных транспортных средств.

Ранее стало известно, что всего в Москве официально зарегистрировано 4,8 миллиона машин, на каршеринг приходится 0,5%.

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