Подсчитано число ДТП с участием автомобилей каршеринга

С начала года погибли 8 человек
Как сообщили в пятницу в пресс-центре МВД, с начала года в России произошло 153 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга.
"Погибли восемь и получили ранения 199 человек", - приводит сообщение МВД ТАСС.
В ведомстве добавили, что не располагают информацией о возможном ужесточении проверок пользователей прокатных транспортных средств.
Ранее стало известно, что всего в Москве официально зарегистрировано 4,8 миллиона машин, на каршеринг приходится 0,5%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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