Медведев объяснил нежелание США признавать потенциал России

Америка отвыкла от диалога

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у новой администрации Соединенных Штатов попросту не хватает силы духа признать, что и другие страны могут располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними.

"Новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем, параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними. Например, Китай или Россия", - считает Медведев.

По его словам, Америка воспринимала Советский Союз как равноправного оппонента и считалась с ним. Однако после распада СССР оказалось, что ни одна страна не просто не имела сопоставимой с США силы, но и даже гипотетического права на подобную мощь. В подобных условиях Соединенные Штаты быстро привыкли к такому положению вещей и "просто-напросто отвыкли от равноправного диалога", передает РИА Новости слова Медведева.

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