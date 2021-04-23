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Чехия назвала число остающихся в Праге сотрудников посольства России

09:35
  • пятница
  • 23 апреля 2021

С заявлением выступил глава МИД республики

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, сколько сотрудников будет в итоге в российском и чешском посольствах в Праге и Москве.

МИД заявил о паритете числа сотрудников посольств России и Чехии
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"По 7 дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников", - приводит слова главы МИД газета "Blesk".

Число сотрудников в генеральных консульствах, добавил Кулганек, не изменится.

Отношения между странами резко ухудшились после того, как на прошлой неделе Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Москва назвала обвинения голословными и возмутительными, несмотря на это Прага выслала 18 сотрудников российского посольства, Россия в ответ попросила покинуть территорию страны 20 работников чешской дипмиссии. В четверг же Прага официально объявила о новом сокращении численного состава российского посольства.

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