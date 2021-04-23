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Российские войска начали возвращаться с учений на юге страны

09:53
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Войска вернутся в части до 1 мая

Принимавшие участие в учениях в Крыму российские военные начали возвращаться на базы. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказали в ведомстве.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений. Об этом сообщает РИА Новости.

В активной фазе учений в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.

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