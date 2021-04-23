ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, кому в мае увеличат пенсии

10:04
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Это коснется сразу нескольких категорий граждан

Некоторым категориям пенсионеров с 1 мая могут увеличить пенсии. В первую очередь это коснется тех граждан, которые завершили трудовую деятельность несколько месяцев назад.
Как россияне могут выйти на пенсию досрочно

Как правило, людям, только вышедшим на пенсию, выплаты индексируют с начала месяца, следующего за увольнением. Фактически же они получают увеличенные выплаты с задержкой в три месяца, объяснила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Также в мае дополнительных соцвыплат могут ожидать и члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельные категории работников организаций угольной промышленности.

"Эти категории граждан имеют право на дополнительные выплаты, поскольку их сфера деятельности была связана с особыми условиями труда", - отметила Финогенова.

Она подчеркнула, что обращаться за перерасчетом или назначением выплат пенсионеры должны были в период с 1 января по 31 марта. Если заявление не было подано, то и прибавки ждать не стоит.

Специалист добавила, что в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, проиндексированную на 3,4% в начале апреля. Это касается тех, у кого отсутствует официально подтверждённый трудовой стаж для назначения страховой пенсии, а также лица с инвалидностью и потерявшие кормильца, передает агентство "Прайм".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пенсионеры поют
Пенсионеры поют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.