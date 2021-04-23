Стало известно, кому в мае увеличат пенсии

Это коснется сразу нескольких категорий граждан

Некоторым категориям пенсионеров с 1 мая могут увеличить пенсии. В первую очередь это коснется тех граждан, которые завершили трудовую деятельность несколько месяцев назад.

Как правило, людям, только вышедшим на пенсию, выплаты индексируют с начала месяца, следующего за увольнением. Фактически же они получают увеличенные выплаты с задержкой в три месяца, объяснила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Также в мае дополнительных соцвыплат могут ожидать и члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельные категории работников организаций угольной промышленности.

"Эти категории граждан имеют право на дополнительные выплаты, поскольку их сфера деятельности была связана с особыми условиями труда", - отметила Финогенова.

Она подчеркнула, что обращаться за перерасчетом или назначением выплат пенсионеры должны были в период с 1 января по 31 марта. Если заявление не было подано, то и прибавки ждать не стоит.

Специалист добавила, что в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, проиндексированную на 3,4% в начале апреля. Это касается тех, у кого отсутствует официально подтверждённый трудовой стаж для назначения страховой пенсии, а также лица с инвалидностью и потерявшие кормильца, передает агентство "Прайм".

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