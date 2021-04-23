ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка

Организация занимает 315-е место в банковской системе России

ЦБ сообщил у себя на сайте об отзыве у Акционерного коммерческого "Профессионального инвестиционного банка" лицензии на осуществление операций.

В действии организации были выявлены нарушения. Так, Проинвестбанк скрывал свое реальное финансовое положение, завышал стоимость имущества, занижал величину необходимых к формированию резервов.

Кроме того, банк совершал направленные на искусственное поддержание величины капитала операции, уточняет ЦБ.

В Проинвестбанк назначена временная администрация. По величине активов организация занимает 315-е место в банковской системе России.

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