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Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 127 миллионов

10:01
  • пятница
  • 23 апреля 2021

332 тысячи - за прошедшие сутки

В России, по состоянию на утро пятницы, было сделано уже 127,1 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Уточняется, что 332 тысячи исследований провели за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением, добавили в ведомстве, остается 511,8 тысячи человек, у них подозрение на COVID-19.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия, как и другие страны по всему миру, не сможет избежать третьей волны коронавируса. Сила этой волны, заметил он, будет напрямую зависеть от количества сделавших прививку граждан.

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