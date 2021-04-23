Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 127 миллионов

332 тысячи - за прошедшие сутки

В России, по состоянию на утро пятницы, было сделано уже 127,1 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Уточняется, что 332 тысячи исследований провели за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением, добавили в ведомстве, остается 511,8 тысячи человек, у них подозрение на COVID-19.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия, как и другие страны по всему миру, не сможет избежать третьей волны коронавируса. Сила этой волны, заметил он, будет напрямую зависеть от количества сделавших прививку граждан.

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