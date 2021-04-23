За сутки в России выявили 8840 новых случаев коронавируса

Вылечились 9407 человек

В России за минувшие сутки выявили 8840 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2502. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 694 человека, в Подмосковье - 609.

Выздоровели за сутки 9407 человек. Скончались 398 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболел 4744961 человек. Вылечились 4371214, умер 107501 заболевший.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 127,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 511804 человек.

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