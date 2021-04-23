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Представитель Нюши прокомментировал слухи о ее второй беременности

10:30
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Поклонники заподозрили, что звезда ждет малыша

Певица Нюша выступила в качестве спикера на церемонии вручения премии Glamour Eco Award, где обсудила проблемы экологии. Также исполнительница сделала весьма неожиданное заявление, которым поразила фанатов.

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Видео с отрывком выступления Нюши появился в личном блоге певицы. "Пришло осознание того, что теперь я несу ответственность не только за себя, а внутри меня есть еще одна чудесная, маленькая жизнь. Скоро появится новый человечек…", - заявила она.

Многие поклонники Нюши решили, что таким образом она решила рассказать о скором прибавлении в семействе. Некоторые даже смогли разглядеть у исполнительницы округлившийся живот. Однако оказалось, что второго ребенка певица не ждет, а с фигурой звезды сыграла злую шутку футболка свободного кроя.

"Нет, она не в положении. Ее спросили: "Что повлияло на ваше решение стать экоактивистом?". Она ответила: "Повлияло то, что я стала мамой…". И она, обсуждала свой прошлый опыт, когда была еще беременной", - объяснила пиар-агент Нюши.

В прошлом году поклонники уже подозревали, что Нюша вновь беременна. Тогда поводом для слухов стала фотография, на которой звезда позировала в черном атласном платье и прикрывала живот рукой. Однако потом выяснилось, что беременности нет, а дело в неудачном ракурсе, передает "СтарХит".

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