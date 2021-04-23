Дети из поселка в Приморье вынуждены ходить в школу пешком за километры

Администрация Хасанского района уже год не может найти водителя школьного автобуса

Десять километров туда, и столько же обратно. В Хасанском районе Приморья дети из отдаленных поселков вынуждены ходить в школу пешком или вовсе ездить на попутках. Школьный автобус, причем абсолютно новый, есть. Но стоит без дела уже почти год. Все потому, что водить его некому.

Путь к знаниям детей из Хасанского района тернист и долог. В поселке Андреевка, где живёт Рустам, школа есть, но учат там только до 9 класса. Желающим получить полное среднее образование приходится добираться в соседний поселок Зарубино. А это около 10 километров. Такси за 500 рублей в одну сторону по карману далеко не всем. Родители по очереди возят детей туда и обратно.

Сам поселок Зарубино тоже довольно протяженный. Из некоторых районов до школы пешком идти около получаса. Малышей родители не решаются отпускать на такие расстояния. Но машины есть не у всех, а автобусы внутри поселка не ходят.

Школьный автобус, который должен развозить детей, в районе есть. Вот он новый, красивый, в исправном техническом состоянии. Но уже год ни разу не выходил в рейс. Все потому, что не могут найти специалиста на должность водителя.

Вакансия, что называется, открыта. В районе ищут водителя с правами категории "С" и со стажем работы как минимум год. Кандидаты говорят: зарплата маленькая, а ответственности много. В школе и районной администрации разводят руками от безысходности.

"Зарплата 25-27 тысяч. Но я хочу сказать, что это такая же зарплата, как, например, у специалиста администрации с высшим образованием", - рассказала Ирина Старцева, заместитель главы администрации Хасанского муниципального района.

Тем временем, ответственность за своих и чужих детей берут на себя родители. Наталья каждый день привозит и отвозит учеников начальных классов на собственном микроавтобусе.

В зарубинской школе 310 учеников. За знаниями сюда ездят дети сразу из трех населённых пунктов.

Один из поселков находится в 12 километрах от школы. И дети, у которых нет вообще никакой возможности добраться после занятий домой, стоят на дороге и просто голосуют, ждут попутку. Вот сейчас мы видим такого ученика.

В Сухановке никогда не было своей школы. Детей забирал автобус. Вероника уже несколько месяцев на домашнем обучении из-за того, что нет возможности доехать.

Когда решится вопрос с водителем, не знают ни в школе, ни в администрации. А некоторые жители подумывают и вовсе переехать из района - туда, где среднее образование для их детей будет в шаговой доступности, а не за десятки километров.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram