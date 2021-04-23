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Депутат Романенко предложил возмещать родителям до 50% расходов на детский спорт

11:52
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Субсидии предлагается выплачивать семьям, в которых не менее двух детей

Доступность детского спорта обсудили на встрече в Москве тренеры и родителями юных спортсменов с депутатом Госдумы Романом Романенко, передает "ТВ Центр".

Обучение становится дороже: растёт стоимость занятий в секциях и кружках, а также цена необходимой экипировки. Больше средств уходит на организацию и проведение соревнований. Парламентарий отметил, что часть этих расходов может компенсировать государство. И предложил выплачивать субсидии семьям, в которых не менее двух детей.

"На мой взгляд, будет правильно выступить с инициативой правительству Москвы о субсидиях в размере 50% на оплату занятий спортом детей в спортивных секциях и кружках, а также на оплату перевозки детей к месту соревнований", - заявил депутат Госдумы, герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

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