Спасенного в Арктике белого медвежонка отправили в Московский зоопарк

Выжить в дикой природе он бы уже не смог

Новый дом обрёл в Московском зоопарке белый медвежонок, которого спасли в Арктике. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Малыш потерял маму и вышел к базе вахтовиков золотодобывающей артели на одном из островов архипелага Северная Земля. Они кормили животное, однако потом, когда смена закончилась, уехали.

Косолапый остался один. Зверю грозила неминуемая смерть. Но через два месяца его, истощенного и грязного, обнаружили в другом месте. Медвежонка осмотрели специалисты. Выжить в дикой природе он бы уже не смог.

Тогда развернули целую спасательную операцию. На вертолёте зверя доставили на материк, а затем отправили в Московский зоопарк.

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