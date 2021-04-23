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"Венгрия помнит, не сможет забыть": опубликован архив об освобождении Венгрии

12:03
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел

"Венгрия помнит, не сможет забыть". Под таким названием Минобороны России запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел. В нём собраны рассекреченные документы о подвигах красноармейцев, которые ценой своих жизней освободили Венгрию. Более 100 дней длились бои за Будапешт. Только в этой операции СССР потерял 80 тысяч солдат. Память о тех событиях хранят сотни братских могил и монументов советским воинам на территории Венгрии. Информация о мемориалах также опубликована в новом разделе.

Тысячи пожелтевших страниц - подлинная история освобождения Советской армией Венгрии. Журналы боевых действий, донесения с передовой, информационный сводки - все это теперь на сайте Минобороны и доступно каждому. Один из главных документов - постановление Госкомитета обороны от 27 октября 1944, в котором предписывалось войти в Венгрию.

"Ни как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия. Не имея других целей, кроме разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах", - зачитала документ Виктория Каяева, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России.

При этом Венгрия на тот момент еще была союзницей Германии. Она отправила в СССР на помощь Третьему Рейху 200 тысяч солдат. Большинство из них погибли под Сталинградом. А через два года ожесточенные бои шли уже за Будапешт. Окруженный город немцы никак не хотели отдавать.

Подробности смотрите в репортаже Александра Огородникова.

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