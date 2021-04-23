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На Москву надвигаются сильные дожди и резкое похолодание

12:02
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Температура может опуститься до -1

Последствия такого разгула стихии в Пензе местные власти уже оценили в 16 миллионов рублей. В городе придется восстанавливать все, что разрушил ураган. Повреждены кровли 10 школ и еще нескольких детских садов.

Повсюду перевернутые остановки общественного транспорта, поваленные деревья. На кадрах видно, как рекламный щит упал на дорогу. Никто не пострадал. В нескольких районах Пензенской области действует режим ЧС.

А в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Сильные ливни с градом обрушились на регион. Весенние грозы и усиление ветра прогнозируют сегодня в Центральном федеральном округе: в Брянской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Тульской областях.

Нет стабильной погоды и в столичном регионе. На Москву в эти выходные надвигается грозовой фронт, который принесет сильные дожди. Порывы ветра будут достигать 20 метров  в секунду. Прогнозируется резкое снижение температуры - до минус одного.

Сотрудники МЧС рекомендуют не парковаться под деревьями и рекламными щитами. Потепление ожидают только к концу месяца, как раз накануне майских праздников.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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