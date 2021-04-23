Польский посол уехал из российского МИД без комментариев

В здании он пробыл всего 20 минут

Посол Польши Кшиштоф Краевский прибыл сегодня в наш МИД, куда был вызван в связи с недружественными шагами властей республики. В середине апреля они объявили о высылке трёх российских дипломатов. В качестве ответной меры Москва отправит на родину пять представителей Варшавы. В МИД он пробыл всего 20 минут и уехал оттуда, отказавшись общаться с журналистами. И сегодня же в Вашингтон для консультаций вернулся посол США. Сделать это ему рекомендовали в министерстве иностранных дел на фоне роста напряжённости в отношениях двух стран. Получил продолжение и дипломатический конфликт с Чехией.

Раскручивая этот дипломатический скандал, чешские власти как будто не понимали последствий. Прага высылает десятки сотрудников российского посольства. Получает зеркальный ответ от Москвы. А теперь возмущается действиями России.

"Мы ни в коем случае не нагнетаем ситуацию. Чешская Республика заинтересована в справедливых отношениях с Российской Федерацией на основе уважения суверенитета двух государств. Мы надеялись, что Россия признает непропорциональный ответ, но наше предложение по урегулированию ситуации осталось без ответа. Поэтому мы решили ответить вполне адекватно", - заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

Зачем Чехии этот скандал - до конца непонятно. Осенью в стране выборы и попытка найти внешнего врага на фоне провальной внутренней политики в период пандемии Андрею Бабишу может быть на руку. Но тогда надо представить хоть какие-то доказательства вины Москвы во взрывах семилетней давности на оружейном складе во Врбетице. А этого по-прежнему нет.

Все происходящее, заявили в российском МИД, напоминает очередной приступ антироссийской истерики. Присоединиться к которой Чехия просила и всех соседей по Евросоюзу. Отреагировала, правда, только Словакия, объявив нежелательными персонами троих сотрудников российского посольства. Теперь Братислава сама ждет от Москвы ответа и почему-то заговорила о дружбе.

"Словацкая Республика подтверждает свою заинтересованность в построении отношений с Российской Федерацией, которые будут основаны на взаимном уважении. В то же время мы ожидаем, что представители дипломатического ведомства России будут вносить свой вклад в эти отношения, уважая нормы поведения, основанные на соответствующих международных договорах", - заявил премьер Словакии Эдуард Хезер.

О международных договорах вдруг вспомнили и в США. Вашингтон тоже возмущён ответом Москвы на антироссийские санкции и высылкой 10 представителей дипведомства. А ведь это еще не все принятые Москвой меры. Сейчас, как отметил представитель госдепа, США пытаются наладить контакты по дипломатическим каналам. Речи о том, чтобы поддержать действия Чехии, в Вашингтоне не идет.

"У нас была возможность провести обсуждения в Москве. Наше посольство приняло участие в обсуждении с властями в Москве. И мы ожидаем, что эти обсуждения продолжатся в предстоящие дни и, возможно, даже недели. Так что мы не будем опережать события и гадать, к чему могут привести эти обсуждения", - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Пока по настоятельному требованию российского МИД Москву покинул посол США Джон Салливан. Этим утром дипломат прибыл в Вашингтон для консультаций. Как долго они продлятся - неизвестно. Но, по словам самого Салливана, он с нетерпением ждет встречи с коллегами из администрации Байдена, чтобы обсудить пути возможного выхода из дипломатического кризиса.

Екатерина Высребенцева, "ТВ Центр".

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