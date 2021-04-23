В России набирают популярность выездные пункты вакцинации от COVID-19

В Южно-Уральском университете мобильный пункт развернули по просьбе студентов

Первая партия "Спутника V" сегодня прибыла в Узбекистан. В ближайшее время российский препарат ждут и в Абхазии. В том числе благодаря массовой вакцинации в нашей стране темп распространения коронавируса снижается. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 8840 новых случаев. Из больниц выписаны 9407 человек.

В Южно-Уральском государственном университете мобильный прививочный пункт развернули в одном из учебных корпусов. Что важно – студенты попросили об этом сами. Впереди у них летняя практика и работа в стройотрядах, поэтому болеть просто некогда. На выбор учащимся и преподавателям предлагают два препарата "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

"Боюсь за свое здоровье, поэтому решил привиться. Это нужно - все делают, так как вирус может развиваться. Многие болеют из моего окружения", - рассказал студент Александр Кувшинов.

Выездные пункты вакцинации по всей стране пользуются все большей популярностью. В Нижнем Тагиле ежедневно теперь можно привиться от коронавируса в торгово-развлекательном центре. В будни желающих принимают во второй половине дня, а в выходные – с утра до вечера. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

"Активно идут люди. В течение часа около 30 человек прошло", - заявила фельдшер Демидовской городской больницы Екатерина Булыгина.

Больше 130 тысяч жителей Башкирии уже сделали прививку. Из городов медицинские бригады регулярно выезжают в отдаленные деревни и села. Здесь лишний раз объяснять – почему так важно защитить себя от ковида – нет необходимости.

"Боюсь вируса, жить охота, вот и пришлось сделать. Я пенсионер - пожить еще охота для внука. Так все вроде нормально пока", - говорит Анатолий Добренький.

Иммунитет позволяет не только спокойно принимать гостей, но и путешествовать. В "зеленый список" нашу страну внесли Арабские Эмираты. Российским туристам теперь не нужно находиться на 10-дневном карантине после прилета в Абу-Даби. Очередную, уже 6-ю по счету партию "Спутника V" получил Иран. Соглашение между Москвой и Тегераном предусматривает поставку двух миллионов доз. Страны, которые одобрили вакцину, разработанную центром Гамалеи, отзываются о ней комплементарно. Так, руководитель аппарата правительства Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "Спутник V" демонстрирует лучшие показатели эффективности среди всех вакцин, используемых в стране. Тем временем, в Великобритании опубликовали новые данные о применении англо-шведского препарата AstraZeneca. У 168 пациентов, привитых этой вакциной, образовались тромбы. Таким образом, процент выявленных побочных эффектов заметно вырос. Эти тревожные новости услышали по другую сторону Ла-Манша. Чтобы поддержать доверие рядовых французов к вакцинации AstraZeneca выступил министр здравоохранения.

"В некоторых очень редких случаях она может вызвать тромбоз, который может блокировать вены и вызывать более серьезные побочные эффекты, но они очень редки. Это пять случаев на каждый миллион привитых. Для сравнения: если вы садитесь в самолет, чтобы пересечь Атлантику, тоже есть риск, что у вас может быть тромбоз, потому что вы почти не двигаетесь. И этот риск в 50 раз выше, чем когда вы получаете прививку AstraZeneca", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Очередной антирекорд заболеваемости установлен в Индии - 314 тысяч за сутки. В больнице штата Махараштра пожар унес жизни 13 пациентов. По всей видимости, воспламенился кислород, к которому были подключены больные ковидом. Спасатели боролись с огнем почти два часа.

В Турции на фоне ухудшения ситуации вводится круглосуточный комендантский час. Он продлится до утра понедельника – выход из дома разрешен только в продуктовый магазин, аптеку или для выгула домашних животных.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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