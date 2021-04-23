Рособрнадзор оценил угрозу изменения расписания ЕГЭ

Второй год подряд экзамены будут сдаваться в условиях пандемии

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев оценил, насколько высока вероятность того, что из-за пандемии коронавирусной инфекции придется изменить расписание Единого государственного экзамена.

"Расписание экзаменов утверждено, и никаких предпосылок, что оно изменится, нет", - приводит слова Музаева пресс-служба ведомства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что будут приняты меры для предупреждения распространения заболевания. Практика будет аналогичной той, что использовалась в прошлом году.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики, но имеет и ряд определяющих преимуществ. В частности, она дает абитуриентам с периферии возможность поступать в ведущие учебные заведения страны.

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