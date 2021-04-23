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"Не сужу, но здороваться не буду": Муцениеце высказалась о Карпович

11:10
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Актриса поговорила о бывшем муже и его новой избраннице

Агата Муцениеце заявила, что не намерена вмешиваться в личную жизнь своего бывшего мужа Павла Прилучного. При этом актриса дала понять, что общаться с новой возлюбленной экс-супруга тоже не планирует.

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После развода с Прилучным Муцениеце погрузилась в работу и начала сразу несколько новых проектов. Но, несмотря на занятость, актриса периодически находит время обсудить экс-супруга и пошутить по поводу Павла и его нынешней избранницы Мирославы Карпович. Ее Муцениеце однажды даже назвала "особью женского пола".

При этом актриса уверяет, что не интересуется личной жизнью бывшего мужа и желает ему счастья. А вот выстраивать дружеские отношения с Карпович Муцениеце явно не намерена.

"С Пашей мы уже не сойдемся. Горбатого что исправит? Правильно — Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду", - заявила актриса.

Слухи о тайном романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного появились прошлой весной – тогда приближенные актера рассказали, что причиной развода Прилучного и Муцениеце стала звезда "Папиных дочек".

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