Индия обновила мировой антирекорд по новым случаям COVID-19

Предыдущий был поставлен вчера

За минувшие сутки в Индии выявили 332730 новых случаев коронавиусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на местное министерство здравоохранения и благосостояния семьи. Для страны это второй подряд мировой антирекорд по данному показателю.

За все время пандемии в стране заболели уже 16263695 человек.

Ранее по числу заболевших в сутки Индия лидировала в мире в сентябре прошлого года, тогда за 24 часа фиксировали более 90 тысяч заражений.

Скончались в Индии за сутки 2263 человека, общее число умерших от COVID-19 в стране - 186020. Прививку в Индии за сутки сделали 3147782 человека, всего - 135478420 граждан.

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