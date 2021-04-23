Нарышкин обвинил Чехию в "убогой и низкой лжи"

Прага считает Москву причастной ко взрывам в Врбетице в 2014 году

На открытии архивной выставки телеграмм выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он, в частности, прокомментировал прозвучавшие со стороны Праги обвинения в адрес Москвы о причастности российский спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

"В своих действиях [Чехия] прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития", - приводит слова Нарышкина ТАСС.

Глава СВР добавил, что Прага пошла на серьезное обострение. По словам Нарышкина, это еще одно звено в попытках зарубежных государств навредить международной стабильности и безопасности. При этом руководитель разведывательного ведомства подчеркнул, что "Чехия получила свое".

Ранее Москва назвала обвинения Праги голословными и возмутительными, несмотря на это та выслала 18 сотрудников российского посольства, Россия в ответ попросила покинуть территорию страны 20 работников чешской дипмиссии.

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