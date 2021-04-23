"На каждого малыша есть свое время": Мирослава Карпович заговорила о материнстве

Актриса пока не стала матерью

Мирослава Карпович вот уже год состоит в отношениях с Павлом Прилучным. За это время девушка сумела найти общий язык с наследниками актера, а вот собственными детьми еще не обзавелась.

Карпович не скрывает, что порой задумывается о материнстве. По словам девушки, в детстве она нянчилась с младшими сестрой и братом, а потому уверена, что и для своих детей сможет стать прекрасной матерью.

"Материнские качества во мне всегда присутствовали, так что никакие трудности меня не пугают. Просто на каждого малыша есть свое время, свой час. Когда это событие случится в моей жизни — не могу знать. Но оно случится обязательно, я в это очень верю", - заявила Карпович.

Она также призналась, что всегда старается окружить своего избранника лаской и заботой, а он отвечает ей тем же, передает tele.ru.

"Я мастер по сюрпризам, меня даже дома называют "женщина-праздник". Мой мужчина также вне конкуренции, если речь идет о сюрпризах. Тут мы с ним действительно совпали, как в стихотворении Роберта Рождественского: "Мы совпали с тобой, совпали, в день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом — вода…" Когда просто хочется сделать что-то приятное, устроить праздник, то мы берем и делаем. Это самое дорогое в отношениях, и я это очень ценю", - подчеркнула актриса.

Слухи о тайном романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного появились прошлой весной – тогда приближенные актера рассказали, что причиной развода Прилучного и Муцениеце стала звезда "Папиных дочек".

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