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СК возбудил дело о ранении мирного жителя Донбасса

11:19
  • пятница
  • 23 апреля 2021

ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" Петровского района Донецка

Следственный комитет России сообщил у себя на сайте о возбуждении уголовного дела по факту ранения мирного жителя Донбасса.
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Уточняется, что украинские военнослужащие в четверг обстреляли из тяжелых видов вооружения поселок шахты "Трудовская" Петровского района Донецка. Был ранен 60-летний мужчина.

Как отметили в СК, целью артиллерийских обстрелов со стороны Украины является убийство или причинение тяжкого вреда неограниченному числу проживающих на юго-востоке страны гражданских лиц.

Срока давности, подчеркнули в ведомстве, такие преступления не имеют.

В минувшую среду Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, подчеркнул - в случае прямой угрозы Россия ответит "асимметрично, быстро и жестко".

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