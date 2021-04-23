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От коронавируса в Москве вылечились еще 2123 пациента

11:30
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Зарегистрировано 2502 новых случая

За минувшие сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве поправились еще 2123 человека, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
Привиться от коронавируса теперь можно в московском ЦУМе

Всего в столице от COVID-19 вылечились 980003 человека.

"Подтверждено 2502 новых случая заражения, госпитализировано 1059 человек, скончались 57 пациентов", - уточнили специалисты.

При симптомах ОРВИ, добавили они, в условиях пандемии необходимо оставаться дома и вызывать врача.

Всего в России за сутки зарегистрировали 8840 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране переболел 4744961 человек.

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