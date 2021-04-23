Российское генконсульство в Чехии облили кетчупом

Полиция ведет расследование инцидента

В ночь на пятницу неизвестные облили кетчупом стены у входа в генеральное консульство России в чешском Брно, что на юго-востоке страны.

"Полиция ведет расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу", - приводит ТАСС слова представителя полиции Павела Шваба.

Официальных комментариев от генконсульства пока не последовало.

Это уже не первый подобный случай в Чехии за последнее время. В прошлые выходные в Праге задержали семерых человек, обливших кетчупом стены вокруг российского посольства. Сами задержанные заявили, что кетчуп - символ крови погибших при взрывах складов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Чешские власти считают причастными к инциденту российские спецслужбы. В связи с этим были высланы 18 российских дипломатов, Москва ответила, выслав 20 сотрудников чешской дипмиссии. В Кремле обвинения назвали безосновательными и возмутительными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram