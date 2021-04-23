ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подольская рассказала, как заставила Преснякова жениться

12:31
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Певица призналась, что инициатором свадьбы стала она

Наталья Подольская рассказала о первой встрече со своим супругом Владимиром Пресняковым, а также призналась, кто стал инициатором женитьбы.
Подольская показала подросшего младшего сына

Впервые Пресняков и Подольская встретились во время съемок спортивно-соревновательного шоу "Большие гонки" в 2005 году. Артисты выступали за одну команду.

"Это была первая программа, до этого она не снималась. Первый раз я увидела Володю, летающего над быком. Бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим", - поделилась воспоминаниями артистка.

По словам Подольской, чувства между ними зародились уже спустя несколько дней после знакомства. А через пять лет певица решила, что отношения нужно выводить на новый уровень, передает Teleprogramma.pro.

"Поставила к стенке — и строго так: "Женись!" - пошутила Подольская.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков в браке с 2010 года. У пары есть двое сыновей – пятилетний Артемий и Ваня, который родился прошлой осенью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.