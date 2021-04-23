Подольская рассказала, как заставила Преснякова жениться

Певица призналась, что инициатором свадьбы стала она

Наталья Подольская рассказала о первой встрече со своим супругом Владимиром Пресняковым, а также призналась, кто стал инициатором женитьбы.

Впервые Пресняков и Подольская встретились во время съемок спортивно-соревновательного шоу "Большие гонки" в 2005 году. Артисты выступали за одну команду.

"Это была первая программа, до этого она не снималась. Первый раз я увидела Володю, летающего над быком. Бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим", - поделилась воспоминаниями артистка.

По словам Подольской, чувства между ними зародились уже спустя несколько дней после знакомства. А через пять лет певица решила, что отношения нужно выводить на новый уровень, передает Teleprogramma.pro.

"Поставила к стенке — и строго так: "Женись!" - пошутила Подольская.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков в браке с 2010 года. У пары есть двое сыновей – пятилетний Артемий и Ваня, который родился прошлой осенью.

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