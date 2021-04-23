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В Кемеровской и Новосибирской областях выявили ячейку террористов

12:02
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Они занимались вербовкой местных жителей

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность запрещенной на территории России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в Кемеровской и Новосибирской областях, сообщили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ.
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Члены ячейки, согласно данным спецслужбы, призывали к насильственному свержению власти, разрушению институтов светского общества. Среди местных жителей они распространяли террористическую идеологию, занимались вербовкой.

В квартирах во время обысков нашли запрещенные в России пропагандистские материалы. Также были изъяты электронные носители информации и мобильные телефоны.

Возбуждено несколько уголовных дел. Будет решаться вопрос о мере пресечения.

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