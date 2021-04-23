ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вакцинация от COVID-19 началась в четырех торговых центрах на выездах из Москвы

12:01
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Сделать прививку можно по пути на дачу

Сразу в четырех торговых центрах на выезде из Москвы началась вакцинация от коронавируса. Власти столицы объяснили это тем, что горожанам в майские праздники будет удобно сделать прививку по пути за город.

Привиться от коронавируса теперь можно в московском ЦУМе
Москва расширяет количество выездных бригад вакцинации от COVID-19

"Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырех таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В течение недели часто может не хватать времени для посещения пункта вакцинации. Торговые центры, в которых теперь можно сделать прививку, расположены на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ. Надеемся, что теперь сделать прививку будет удобно еще большему количеству человек", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в течение одной-двух недель количество подобных пунктов вакцинации будет увеличено.

С 23 апреля сделать прививку от коронавируса можно в торговом комплексе "Садовод" (14 км МКАД, ул. Верхние Поля), гипермаркете "Глобус" (пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 61, стр. 1), в торгово-развлекательном центре "МЕГА Теплый Стан" (Калужское шоссе, 21 км) и в "Леруа Мерлен" (село Юдино, д. 55).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пункт вакцинации от Covid-19
Пункт вакцинации от Covid-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.