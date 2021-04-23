Вакцинация от COVID-19 началась в четырех торговых центрах на выездах из Москвы

Сделать прививку можно по пути на дачу

Сразу в четырех торговых центрах на выезде из Москвы началась вакцинация от коронавируса. Власти столицы объяснили это тем, что горожанам в майские праздники будет удобно сделать прививку по пути за город.

"Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырех таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В течение недели часто может не хватать времени для посещения пункта вакцинации. Торговые центры, в которых теперь можно сделать прививку, расположены на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ. Надеемся, что теперь сделать прививку будет удобно еще большему количеству человек", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в течение одной-двух недель количество подобных пунктов вакцинации будет увеличено.

С 23 апреля сделать прививку от коронавируса можно в торговом комплексе "Садовод" (14 км МКАД, ул. Верхние Поля), гипермаркете "Глобус" (пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 61, стр. 1), в торгово-развлекательном центре "МЕГА Теплый Стан" (Калужское шоссе, 21 км) и в "Леруа Мерлен" (село Юдино, д. 55).

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