ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия высылает пятерых польских дипломатов

12:16
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Они должны покинуть страну до 15 мая

В пятницу Министерство иностранных дел России опубликовало у себя на сайте сообщение о том, что пятеро сотрудников посольства Польши в Москве объявлены persona non grata.

Польский посол уехал из российского МИД без комментариев
"Не надоело запугивать Россией?": жители Польши обвинили власти в русофобии

Польскому послу при этом выражен решительный протест в связи с тем, что ранее аналогичное объявление последовало из республики в отношении троих сотрудников российской дипмиссии. Предлог, под которым это было сделано, в МИД назвали абсурдным и голословным.

"Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там также указали, что уже несколько лет Польша ведет "позорную войну" с советскими памятниками, пытается торпедировать российские энергетические проекты, ведет широкомасштабную антироссийскую информационную кампанию.

Польские дипломаты должны покинуть Россию до 15 мая 2021 года.

Прежде троих сотрудников российской дипмиссии в Варшаве заподозрили в "действиях во вред Республике Польша" и "нарушении условий дипломатического статуса". В Государственной думе действия Польши объяснили желанием не отставать от Соединенных Штатов в антироссийской риторике.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Посольство Польши в Москве
Посольство Польши в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.