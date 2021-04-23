Россия высылает пятерых польских дипломатов

Они должны покинуть страну до 15 мая

В пятницу Министерство иностранных дел России опубликовало у себя на сайте сообщение о том, что пятеро сотрудников посольства Польши в Москве объявлены persona non grata.

Польскому послу при этом выражен решительный протест в связи с тем, что ранее аналогичное объявление последовало из республики в отношении троих сотрудников российской дипмиссии. Предлог, под которым это было сделано, в МИД назвали абсурдным и голословным.

"Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там также указали, что уже несколько лет Польша ведет "позорную войну" с советскими памятниками, пытается торпедировать российские энергетические проекты, ведет широкомасштабную антироссийскую информационную кампанию.

Польские дипломаты должны покинуть Россию до 15 мая 2021 года.

Прежде троих сотрудников российской дипмиссии в Варшаве заподозрили в "действиях во вред Республике Польша" и "нарушении условий дипломатического статуса". В Государственной думе действия Польши объяснили желанием не отставать от Соединенных Штатов в антироссийской риторике.

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