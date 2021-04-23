При падении самодельного самолета в Иркутской области погибли двое

Возбуждено уголовное дело

Восточно-Сибирское следственное управления СК на транспорте сообщило о падении самодельного легкомоторного самолета в районе деревни Рысево Черемховского района Иркутской области - примерно в 170 километрах от областного центра.

Погибли двое мужчин, находившихся в самолете. По предварительным данным, они совершали пробный полет. Жертв или разрушений на земле нет.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть. Как пишет ТАСС, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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