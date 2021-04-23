Лыжники Большунов и Жеребятьева поженились

Спортсмены показали свидетельство о браке

Российский спортсмен, лидер сборной по лыжным гонкам Александр Большунов женился на лыжнице Анне Жеребятьевой.

Супруга Большунова в пятницу опубликовала фотографию в инстаграме, на которой молодожены стоят на фоне ЗАГСа со свидетельством о браке.

Ранее Большунов рассказал, что свадьба в норвежском стиле пройдет 24 апреля. По словам спортсмена, Анна начала готовиться к мероприятию за полгода до торжества.

Большунов по итогам прошедшего сезона стал обладателем большого Хрустального глобуса. Для 24-летнего лыжника это был второй Глобус в карьере.

Лыжник также является действующим чемпионом мира в скиатлоне. Жеребятьева ранее завершила профессиональную карьеру лыжницы.

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