Лыжники Большунов и Жеребятьева поженились

Спортсмены показали свидетельство о браке
Российский спортсмен, лидер сборной по лыжным гонкам Александр Большунов женился на лыжнице Анне Жеребятьевой.
Супруга Большунова в пятницу опубликовала фотографию в инстаграме, на которой молодожены стоят на фоне ЗАГСа со свидетельством о браке.
Ранее Большунов рассказал, что свадьба в норвежском стиле пройдет 24 апреля. По словам спортсмена, Анна начала готовиться к мероприятию за полгода до торжества.
Большунов по итогам прошедшего сезона стал обладателем большого Хрустального глобуса. Для 24-летнего лыжника это был второй Глобус в карьере.
Лыжник также является действующим чемпионом мира в скиатлоне. Жеребятьева ранее завершила профессиональную карьеру лыжницы.
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