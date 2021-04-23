В Кремле рассказали, как России и США улучшить отношения

Необходима обоюдная политическая воля

В ходе пятничного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, как Москве и Вашингтону улучшить отношения.

"Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Песков при этом заметил, что заявления Штатов зачастую расходятся с делами - их декларации о готовности выстраивать диалог с Россией не находят подтверждения в конкретных действиях.

"Москва не делала ничего, что может навредить нашим отношениям", - заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что принцип взаимности в действиях России в контексте ответа на санкции со стороны Соединенных Штатов является "абсолютной константой". "Эти решения будут приниматься дальше", - пообещал спикер.

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