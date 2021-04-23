ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онищенко предложил отменить выходные в праздничные дни

13:36
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Депутат напомнил об экономике страны

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить выходные дни в честь праздников, чтобы сделать Россию передовым государством.
В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных

"Если мы хотим быть передовой страной, нам надо подавляющее большинство праздников сделать рабочими днями", - заявил парламентарий.

Онищенко напомнил, что раньше 23 февраля, 8 марта и 9 мая хоть и считались праздничными днями, но при этом не были выходными. Он отметил, что неправильно превращать всё в праздники, передает РИА Новости.

"Если мы не будем работать, не будет экономики", - добавил депутат.

Ранее в Минтруде рассказали о возможности увеличить количество праздничных дней в мае.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.