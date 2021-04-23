Онищенко предложил отменить выходные в праздничные дни

Депутат напомнил об экономике страны

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить выходные дни в честь праздников, чтобы сделать Россию передовым государством.

"Если мы хотим быть передовой страной, нам надо подавляющее большинство праздников сделать рабочими днями", - заявил парламентарий.

Онищенко напомнил, что раньше 23 февраля, 8 марта и 9 мая хоть и считались праздничными днями, но при этом не были выходными. Он отметил, что неправильно превращать всё в праздники, передает РИА Новости.

"Если мы не будем работать, не будет экономики", - добавил депутат.

Ранее в Минтруде рассказали о возможности увеличить количество праздничных дней в мае.

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