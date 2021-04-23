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Путин не будет обсуждать Крым при встрече с Зеленским

13:23
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Такой темы просто не существует

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на возможной встрече с Владимиром Зеленским не намерен обсуждать тему принадлежности Крыма.
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"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует", - цитирует ТАСС кремлевского представителя.

В четверг сам Путин отреагировал на предложение Зеленского встретиться в Донбассе. Российский лидер отметил, что проблемы юго-востока Украины главе этой страны следует обсуждать с руководителями Донецкой и Луганской народных республик.

Если же речь идет о двусторонних отношениях России и Украины, продолжил Путин, то Зеленского ждут в Москве в любое удобное время.

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