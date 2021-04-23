Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане

Лидеры также договорились укреплять российско-таджикистанские отношения
Президент России Владимир Путин в пятницу созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили вопросы наращивания координации в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе с учетом председательства Таджикистана в 2021 году в Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.
"Проведён обмен мнениями по ситуации в центрально-азиатском регионе – в контексте развития обстановки в Афганистане", - отмечается в сообщении на сайте президента России.
Лидеры во время беседы по телефону также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram