Лорак раскрыла причину прекращения работы с Константином Меладзе

Ей не подошли некоторые условия продюсера

Певица Ани Лорак объяснила, почему прекратила сотрудничество с Константином Меладзе. Артистка начала с ним работать после того, как ушла от продюсера Юрия Фалесы.

"Костя где-то и испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя бы жизнь пошла по взлетной полосе. Но я всегда была с какими-то своими понятиями, достоинствами. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития, мне не подошли", - призналась Лорак.

Певица не стала уточнять, какие именно предложения Меладзе ей не понравились. Она подчеркнула, что его условия работы находились "в личной плоскости".

"Это тот момент, на что ты готов пойти ради популярности, известности. Те условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет", - сказала артистка.

По ее словам, однажды Меладзе сам предложил ей строить самостоятельную карьеру, после чего оборвал с исполнительницей все контакты.

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