Путин объявил выходными дни между майскими праздниками

Об этом попросил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор попросил президента России Владимира Путина объединить майские праздники, сделав выходными все дни с 1 по 10 мая включительно. Глава государства согласился, передает РИА "Новости".

Уточняется, что с предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обосновала она эту инициативу профилактическими мерами по предотвращению распространения коронавируса - чтобы у людей было меньше поводов пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.

"Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", - сказал президент.

Изначально выходными должны были быть дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

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