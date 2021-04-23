Путин объявил выходными дни между майскими праздниками

Об этом попросил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор попросил президента России Владимира Путина объединить майские праздники, сделав выходными все дни с 1 по 10 мая включительно. Глава государства согласился, передает РИА "Новости".
Уточняется, что с предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обосновала она эту инициативу профилактическими мерами по предотвращению распространения коронавируса - чтобы у людей было меньше поводов пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.
"Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", - сказал президент.
Изначально выходными должны были быть дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram