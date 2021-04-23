Вассерман предложил поддержать социально ориентированные предприятия

Речь о тех компаниях, где работают люди старше 55 лет

Политическая ситуация в мире, состояние экономики и социальные вопросы. Эти и другие темы обсудили участники встречи с Анатолием Вассерманом, которая прошла сегодня в Москве.

В ходе разговора известный публицист выступил сразу с несколькими инициативами. Он предложил на законодательном уровне поддержать социально ориентированные предприятия. Речь о тех компаниях, где работают люди старше 55 лет.

"Как сейчас частным лицам дают налоговые вычеты по некоторым категориям трат, так же и предприятия должны получать какие-то налоговые вычеты за свои траты, направленных на поддержание здоровья и работоспособности тех, кто продолжает работать в достаточно солидном возрасте", - заявил публицист, телеведущий Анатолий Вассерман.

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