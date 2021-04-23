Нифантьев провел уличный опрос по вопросам материнского капитала

Москвичи рассказали, на что хотели бы его потратить

Какая социальная поддержка необходима семьям с детьми рассказали сегодня москвичи члену Общественной палаты Евгению Нифантьеву. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он провёл опрос на улицах столицы. Главной темой стал материнский капитал. В частности, на что родители хотели бы его потратить. Одно из предложений - возможность купить автомобиль отечественного производства.

Кроме того, Евгений Нифантьев считает необходимым расширить программу материнского капитала и выплачивать один миллион рублей при рождении третьего и последующих детей.

"Особенно многодетные семьи считают, что эта инициатива очень правильная, потому что на самом деле из демографической ямы, из той ситуации, в которой мы сейчас находимся, из неё можно выйти только укреплением института семьи, и чтобы многодетные семьи не были исключением, а становились правилом", - сообщил Нифантьев.

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