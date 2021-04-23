Путин подписал указ о длинных выходных на майские праздники

Дни с 1 по 10 мая включительно объявлены нерабочими

Россиян ждут длинные майские выходные. Такое решение принято сегодня на рабочей встрече Владимира Путина с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Указ президента России опубликован на сайте Кремля.

"Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе.

Ранее в пятницу главный санитарный врач страны озвучила предложение медицинского сообщества - объявить нерабочими все дни между майскими праздниками.

"Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными. В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу Вас очень нас поддержать", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если Вы считаете, что это необходимо, – хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", - пообещал Путин.

Ситуация с коронавирусом в целом по стране остаётся стабильной, заявила во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова. Но в семи регионах отмечается рост числа новых случаев. Учитывая сезонность, скорость распространения инфекции может увеличиться и в других субъектах. Необходимо соблюдать меры безопасности и ускорить темпы вакцинации.

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