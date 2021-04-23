"Охотники за искусством" и "Библионочь": чем заняться в эти выходные в Москве

А можно все выходные провести за просмотром премьер на нашем канале

В эти выходные всех, кому не спится, ждёт "Библионочь". Акция пройдёт с субботы на воскресение, правда, онлайн. Выставки, лекции, мастер-классы, встречи с писателями... Главная тема интригует: "Книги - путь к звёздам".

На Новой сцене Большого театра – "Тоска" Пуччини. Режиссёр-постановщик – Стефано Пода – обещает открыть эту оперу заново.

Знаменитый итальянец и сам ставил "Тоску" неоднократно, и в Большом это уже шестое по счету прочтение. И пусть многие знают оперу наизусть, эмоции скрыть невозможно.

На сцене – великолепное исполнение вечной музыки и торжество Ренессанса: шедевры Микеланджело - купол собора Святого Петра. Правда, перевёрнутый, как и наш мир сейчас. Декорации и костюмы - тоже творение итальянца.

"Я с детства хотел найти мастерские, которые воплотят все мои мечты. По абсурдному стечению обстоятельств и судьбы это произошло именно в Москве – Третьем Риме для меня. После очень сложного года коронавируса Европа начинает возрождаться. И это происходит именно здесь", - говорит Пода.

Солисты Большого признаются: эта "Тоска" намного больше, чем просто спектакль.

"Каждый найдёт в ней что-то своё с точки зрения пережитого за последний год. Включая и пандемию, и закрытие театров", - говорит солист Большого театра, исполнитель партии барона Скарпиа Эьчин Азизов.

Не менее личная премьера и на драматической сцене. В театре на Таганке – "Вишнёвый сад". Последняя пьеса Чехова в постановке Муравицкого – это комедия в эстрадном прочтении. Каждый персонаж играет самого себя. Актёры ликуют.

"Это счастье, когда ты понимаешь, что тебя на сцене ловят, слышат. Мы чувствуем друг друга, мы работаем. И это не просто спектакль, в котором мы играем для зрителей. А это для нас очень интересная игра внутри. Спектакль в спектакле", - говорит худрук театра Ирина Апексимова.

Найти свой сад, пусть не вишневый, можно и вне театра. В Аптекарском огороде – весеннее чудо. Бело-розовые цветы магнолии на абсолютно голом дереве не просто выглядят фантастически, но еще и наполняют воздух тонким ароматом. Рядом – море подснежников, нежные нарциссы, а также лунник оживающий и волчеягодник обыкновенный. Такое зрелище достойно кисти живописца.

В Музее русского импрессионизма не просто новая выставка, а настоящий детектив, сотканный из множества захватывающих историй. И название соответствующее – "Охотники за искусством". Пиросмани, Малевич, Гончарова, Рерих, и те, кто собирал их работы. Учёные и кинорежиссёры, переводчики и врачи в годы оттепели и застоя искали полотна запрещённых тогда модернистов, рискуя свободой и жизнью.

"Были, конечно, незаконные продажи частным образом. Поэтому это полудетективное существование, полукриминальное существование. Квартиры коллекционеров грабили. Поэтому это занятие, увлечение было опасным", - говорит куратор выставки "Охотники за искусством Анастасия Винокурова".

14 коллекционеров – 14 драм. Нефтехимик Игорь Афанасьев дважды попадал за решетку и трижды собирал коллекцию. Не ради денег и славы.

"Это уникальная судьба, которая хорошо иллюстрирует, насколько безудержными, увлеченными и страстными были эти люди", - говорит директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

Ничуть не меньшие страсти кипят и в новых фильмах на нашем канале. Следователь Алиса выходит на тропу войны. Ей нужно найти убийцу собственной сестры. Судя по всему, он уже совсем рядом. И продолжает убивать.

Такого еще не было - следствие ведет тамада. "Свадебные хлопоты" не просто захватывающий детектив, но и очень тонкая и красивая игра разума.

Ольга Стрельцова, Елена Шмелёва, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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