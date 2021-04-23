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В Москве наградили лауреатов театральной премии "Золотая маска"

15:03
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Лидером по числу полученных наград стал Большой театр

В  Москве прошла церемония награждения лауреатов главной театральной премии "Золотая маска". Фестиваль собрал лучшие российские спектакли.

Участники удостоились наград  более чем в 40 номинациях. Лучшим спектаклем минувшего года объявлена "Сказка про последнего ангела" Театра Наций. Лучшим драматическим режиссёром признан Юрий Бутусов.

Но безусловным лидером по числу полученных наград стал Большой театр. Так, опера "Садко" в постановке всемирно известного режиссёра Дмитрия Чернякова получила сразу 4 премии.

"Было непросто, трудно это все - огромный вес поднять. Мне казалось, что у меня сил так и не хватит. Но, в общем, все как налегли - и театр, и солисты - и все со всех сторон помогали, мы это сделали, за что я всех очень благодарю", - сказал режиссер спектакля "Садко" Дмитрий Черняков.

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