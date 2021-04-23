В Москве нанесли временную разметку для военной техники

В столице готовятся к параду Победы

В центре столицы завершено нанесение временной дорожной разметки для движения военной техники на репетиции и Параде Победы 9 Мая. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Минувшей ночью жёлтые линии появились на пересечении Тверской и Моховой улиц, а также на Манежной площади. Ранее разметка появилась на Тверской улице, начиная от Пушкинской площади.

Водителей просят быть внимательными. Жёлтая разметка наносится только для военной техники, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме.

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