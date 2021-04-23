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Банк России вновь повысил ключевую ставку

13:49
  • пятница
  • 23 апреля 2021

На 0,5 процентного пункта

В пятницу Банк России объявил, что по итогам заседания совета директоров было принято решение второй раз подряд повысить ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта до 5% годовых.
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"Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными", - отметили представители регулятора.

Там добавили, что все большую устойчивость приобретает и восстановление спроса, в некоторых секторах он опережает наращивание выпуска.

Вместе с тем прогноз ЦБ по инфляции на год был повышен до 4,7-5,2%.

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