Перевернувшийся на востоке Москвы грузовик попал на видео

Водитель намеренно "уронил" его, чтобы не столкнуться с легковушкой

Сегодня днем на востоке Москвы перевернулся гружёный фургон. Кетчерская улица оказалась усыпана упаковками с газированной водой, передает "ТВ Центр".

Момент аварии попал на камеры наблюдения. Видно как грузовик пытается затормозить, но теряет управление на мокрой дороге и опрокидывается. В результате кузов автомобиля сильно деформировался. Водитель не пострадал и смог выбраться из салона самостоятельно. Чтобы поднять машину, пришлось вызывать эвакуатор.

"Это был мой выбор, я осознано это сделал, чтобы не ударить машину. То есть я поздно начал тормозить и понимал, что я уже не успеваю, не хотел ее задеть. Я подумал: объеду, не объеду, не получилось объехать, упал на бок", - сказал водитель фуры Тимур.

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