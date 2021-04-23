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Москвичей предупредили о ливне и штормовом ветре

15:01
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Непогода задержится на несколько дней

На  столицу надвигается настоящий шторм. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. В некоторых районах города уже начался дождь с грозой, и даже градом. Но настоящий ливень ждут к вечеру, по прогнозам должно выпасть треть месячной нормы осадков. Ветер будет сильный с порывами до 17 метров в секунду. Правда, температура сохранится довольно комфортная - около 16 градусов. А вот завтра москвичей ожидает резкое похолодание - до плюс шести. Ночью и вовсе возможны заморозки.

"Осадки, которые будут наблюдаться у нас практически во все предстоящие дни с разной интенсивностью в ночные и утренние часы, к ним может примешиваться и мокрый снег. И некоторое повышение температуры возможно в середине следующей недели, но до конца апреля погода у нас все равно будет прохладной", - сказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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