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Голикова рассказала Путину об эпидситуации в регионах

14:27
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Президент попросил держать его в курсе

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что регионы нацелены на аккуратное снятие ограничений по коронавирусу. При этом власти будут действовать в зависимости от эпидемиологической обстановки на месте.
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"Хочу сказать, что мы ориентируем субъекты Российской Федерации на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той эпидситуации и из того распространения заболеваемости, которое... происходит и, конечно, призывали граждан вакцинироваться", - заявила Голикова.

В ответ на это президент России Владимир Путин поручил ей и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой регулярно докладывать ему о текущей эпидситуации в стране, передает РИА Новости.

"Держите меня, пожалуйста, в курсе дела. Знаю, что вы ситуацию контролируете, работа идет по всей территории РФ достаточно напряженно. Еще раз хочу пожелать вам успехов, передайте самые наилучшие пожелания вашим коллегам. Жду от вас регулярных докладов по ситуации по мере ее развития", - сказал глава государства.

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