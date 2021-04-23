Синоптики: в Москве за сутки столкнутся зима и лето

Гроза сменится мокрым снегом

Сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил в разговоре с РИА "Новости", что в ближайшие сутки Москву ждет необычное погодное явление - зима и лето "встретятся".

"Редкое пограничное состояние, чтобы гроза - это летнее опасное явление, и сменилась мокрым снегом уже буквально ночью", - сказал метеоролог.

Он добавил, что состояние это будет кратковременным и локальным, снег растает на глазах, но все же нельзя не отметить уникальность погодного события.

Грозовые тучи, продолжил Тишковец, будут гулять над Москвой в пятницу в течение нескольких часов. В субботу температура понизится на 7-8 градусов, утром ожидается всего до плюс 3.

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